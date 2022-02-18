Американский фонд KKR (полное название – Kohlberg Kravis Roberts) завершает соглашение о приобретении Аталанты, сообщает Sky Sport.

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Компания выплатит 350 млн евро за 85% прав на владение клубом. При этом роль генерального директора останется за Лукой Перкасси, который является одним из главных создателей успеха Аталанты после своего возвращения в клуб в 2010 году.

Отметим, что в текущем сезоне бергамаски занимают 5-е место в Серии А с 44 очками в активе (у четвертого Ювентуса только на 2 пункта больше). Также команда продолжает борьбу в Лиге Европы, обыграв в первом матче 1/16 финала Олимпиакос (2:1).

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