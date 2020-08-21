Аталанта может подписать Батшуаи на замену своему бомбардиру

Нападающий Челси Миши Батшуаи может присоединиться к Руслану Малиновскому и компании, сообщает Tuttomercato.

Батшуаи окончательно определился с будущим в Челси

Аталанта боится потерять своего бомбардира Дувана Сапату, на которого охотится Ювентус. Если колумбийца таки придется отпускать, то Батшуаи станет приоритетным вариантом на замену. Контракт бельгийца с Челси рассчитан еще на год, текущая цена за Transfermarkt – 14 млн евро.

Добавим, что сезон 2019/20 сложился для Батшуаи не слишком удачно, поскольку игрок сборной Бельгии проиграл конкуренцию Жиру и Абрахаму. В активе Миши 25 матчей во всех турнирах, 8 голов и 3 ассиста.

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