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Аталанта может подписать Батшуаи на замену своему бомбардиру

06:00 - Читати українською
Аталанта может подписать Батшуаи на замену своему бомбардиру
Миши Батшуаи / Reuters

Аталанта надеется усилить позицию центрфорварда в летнее межсезонье.

Нападающий Челси Миши Батшуаи может присоединиться к Руслану Малиновскому и компании, сообщает Tuttomercato.

Батшуаи окончательно определился с будущим в Челси

Аталанта боится потерять своего бомбардира Дувана Сапату, на которого охотится Ювентус. Если колумбийца таки придется отпускать, то Батшуаи станет приоритетным вариантом на замену. Контракт бельгийца с Челси рассчитан еще на год, текущая цена за Transfermarkt – 14 млн евро.

Добавим, что сезон 2019/20 сложился для Батшуаи не слишком удачно, поскольку игрок сборной Бельгии проиграл конкуренцию Жиру и Абрахаму. В активе Миши 25 матчей во всех турнирах, 8 голов и 3 ассиста.

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Теги
Италия Трансферы Аталанта Аталанта Англия Миши Миши Батшуайи Дуван Дуван Сапата Челси Челси
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