Трио исполнителей Аталанты из Бергамо заболели печально известным COVID-19. Цвета бронзового призера итальянской Серии А защищает украинец Руслан Малиновский.

Случаи инфицирования коронавирусом обнаружены в Аталанте, сообщает официальный сайт клуба.

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В данный момент в составе "Богини" трое больных COVID-19. Исполнители находятся на самоизоляции, болезнь проходит бессимптомно. Фамилии игроков пресс-служба бергамасков решила не обнародовать.

Напомним, что весной Италия больше всех в Европе пострадала от пандемии коронавируса. В частности, Бергамо стал эпицентром распространения тяжелой болезни на Апеннинах.

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