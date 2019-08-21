Аталанта Малиновского хочет арендовать Лаксальта

Полузащитник Милана Диего Лаксальт может на правах аренды перейти в Аталанту.

Аталанта хочет усилить полузащиту Диего Лаксальтом, сообщает La Gazzetta dello Sport. Милан не рассчитывает на футболиста.

Малиновский имеет неплохие шансы на дебют за Аталанту уже в первом туре Серии А – на пути другой новичок клуба

Команда, в которой выступает украинец Руслан Малиновский, хочет арендовать уругвайца на год. Прошлый сезон он провел в составе Дженоа.

В 1 туре Серии А Аталанта сыграет на выезде против СПАЛа. Ранее сообщалось, что Малиновский имеет хорошие шансы выйти на поле со стартовых минут, но также вакантное место может занять Луис Муриель.

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