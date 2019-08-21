toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Аталанта Малиновского хочет арендовать Лаксальта

16:50 27 Читати українською
Аталанта Малиновского хочет арендовать Лаксальта
Диего Лаксальт / ФК Милан

Полузащитник Милана Диего Лаксальт может на правах аренды перейти в Аталанту.

Аталанта хочет усилить полузащиту Диего Лаксальтом, сообщает La Gazzetta dello Sport. Милан не рассчитывает на футболиста.

Малиновский имеет неплохие шансы на дебют за Аталанту уже в первом туре Серии А – на пути другой новичок клуба

Команда, в которой выступает украинец Руслан Малиновский, хочет арендовать уругвайца на год. Прошлый сезон он провел в составе Дженоа.

В 1 туре Серии А Аталанта сыграет на выезде против СПАЛа. Ранее сообщалось, что Малиновский имеет хорошие шансы выйти на поле со стартовых минут, но также вакантное место может занять Луис Муриель.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками

blog_ava
ПСЖ отклонил первое предложение Барселоны по Неймару – Реал и Ювентус ждут своего шанса
00:34
592
Теги
Италия Трансферы Трансферы Милана Трансферы Чемпионата Италии Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Диего Лаксальт Диего Лаксальт Милан Милан Аталанта Аталанта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
41
мин
Олимпиакос
22:00
Краснодар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук