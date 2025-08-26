Бешикташ на своем официальном сайте объявил о подписании форварда Эль-Билаля Туре. Сообщается, что игрок поставил подпись под однолетним арендным соглашением, которое может стать постоянным – у "орлов" будет право выкупа игрока при соблюдении им определенных условий.

Аталанта почти за 30 миллионов купила лучшего бомбардира клуба Ла Лиги

Туре переходил в Аталанту летом 2023 года из Альмерии за 30 млн евро, он стал рекордным трансфером в истории клуба. Однако по ходу сезона малиец получил серьезную травму, а потому успел сыграть за "богиню" лишь 11 матчей в чемпионате.

В прошлом сезоне Туре играл за Штутгарт на правах аренды (12 матчей, 2 гола, 1 ассист).

Ранее Бешикташ выбыл из квалификации Лиги Европы, дважды проиграв Шахтеру.