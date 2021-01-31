Аталанта уступила Лацио в матче 20 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Лацио.

Лацио в самом дебюте встречи вышел вперед благодаря классному выстрела Марушича в дальнюю девятку. Милинкович-Савич мог удвоить преимущество, однако мяч после его удара головой попал в штангу.

Аталанта тотально провалилась и потеряла прекрасную серию – Лацио взял реванш, а Малиновский не спас от ужаса

После перерыва на поле появился Малиновский, а Лацио почти сразу забил второй мяч – Иммобиле сбросил на Корреа, а тот убежал от защиты, обыграл вратаря и закатил сферу в пустые ворота. Аталанта смогла отыграться благодаря голу Пашалича (отметим классный обыгрыш Муриэля перед этим), но Лацио добил соперника, отличился Мурики.

Таким образом, Лацио набрал 37 очков и поднялся на 6 место, Аталанта с 36 пунктами осталась седьмой.