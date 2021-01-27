Аталанта – Лацио: Малиновский играет в четвертьфинале Кубка Италии – видеотрансляция матча
Аталанта принимает Лацио в рамках 1/4 финала Кубка Италии. Стартовые составы команд и видеотрансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1/4 финала Кубка Италии Аталанта – Лацио начался в 18:45 по Киеву. Видеотрансляция доступна в этой новости, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Руслан Малиновский вернулся в старт бергамасков.
Стартовые составы команд
Аталанта: Голлини – Джимшити, Ромеро, Паломино – Меле, Фройлер, Пессина, Гозенс – Малиновский, Миранчук – Муриэль.
Лацио: Рейна – Патрик, Худт, Ачерби – Марушич, Милинкович-Савич, Эскаланте, Акпа, Фарес – Перейра, Мурики.
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