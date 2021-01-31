Аталанта принимает Лацио в 20 туре Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Лацио стартует в 16:00 по Киеву. Прямая трансляция на канале Футбол 1, текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

На неделе команды померились силами в Кубке Италии, а теперь встречаются на том же поле в рамках чемпионата. В среду торжествовала Аталанта, которая в меньшинстве с голом Малиновского обыграла Лацио.

Так Руслан дополнил приятную историю противостояний с "орлами" – еще в прошлом году забил им роскошный гол и отметился ассистом. Сегодня украинец остался в запасе.

Стартовые составы команд

Аталанта: Голлини – Толои, Паломино, Джимшити – Меле, де Рон, Фройлер, Руджери – Иличич, Миранчук – Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Ламмерс, Муриэль, Кальдара, Малиновский, Пессина, Скальвини, Пашалич.

Лацио: Рейна – Патрик, Ачерби, Раду – Лаццарри, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Марушич – Корреа, Иммобиле.

Запасные: Алиа, Г.Перейра, А.Перейра, Худт, Пароло, Эскаланте, Лулич, Мусаккио, Акпа-Акпро, Мурики, Фарес.

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