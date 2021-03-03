Аталанта принимает Кротоне в 25 туре Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Кротоне стартует в 21:45 по Киеву. Прямая трансляция на канале Футбол 3, текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Руслан Малиновский в предыдущем туре не просто вернулся в стартовый состав Аталанты, но и забил эффектный победный гол, который поднял бергамаскоі в зону Лиги чемпионов. Сегодня украинец снова выходит с первых минут. А вот Виктор Коваленко не попал в заявку.

Стартовые составы команд

Аталанта: Спортьелло – Паломино, Ромеро, Джимшити – Меле, Пессина, Фройлер, Гозенс – Иличич, Малиновский – Муриэль.

Запасные: Росси, Голлини, Толой, Кальдара, Гисланди, Пашалич, Сапата, Миранчук, Руджери.

Кротоне: Кордац – Магальян, Луперто, Големич – Перейра, Дзанеллато, Эдуардо, Реца – Ривьер, Мессиас – Сими.

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