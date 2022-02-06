Аталанта встречается с Кальяри в рамках 24 тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на футбол 24.

Матч Аталанта – Кальяри стартует в 13:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.

Руслан Малиновский пропустил три последних матча. По неофициальной информации, у украинца были проблемы с выполнением COVID-протокола Серии А. Джан Пьеро Гасперини выбирает схему с 4 защитниками.

Стартовые составы команд

Аталанта: Муссо – Дзаппакоста, Джимшити, Паломино, Песселья – Фройлер, Копмайнерс – Малиновский, Пессина, Пашалич – Муриэль.

Запасные: Росси, Спортьелло, Толой, Меле, Бога, де Рон, Михэйлэ, Демираль, Хатебур, Скальвини, Сапата.

Кальяри: Краньйо – Голданига, Ловато, Оберт – Белланова, Марин, Грасси, Дальбер, Ликояннис – Дейола, Перейро.

Запасные: Арести, Радунович, Баселли, Гальяно, Лувумбо, Чеппителли, Десогус, Курфалидис, Иову, Карбони.

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