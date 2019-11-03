Аталанта – Кальяри: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский с тревожным знаком

Аталанта принимает Кальяри в 11-м туре Серии А. Руслан Малиновский на третью игру подряд остался в запасе, хотя в обоих предыдущих встречах провел лишь 39 минут. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Кальяри на "Футбол 24", стартует в 13:30. Сардинцы до сих пор не знали горечи поражений в выездных встречах Серии А 2019/20, причем играли на полях Наполи и Ромы – конкурентов команды Малиновского в борьбе за зону ЛЧ. Аталанта проиграла лишь 1 матч сезона в чемпионате Италии – формально в родных стенах, но по возвращении на реконструированный домашний стадион выиграли там обе встречи с суммарной разницей 10:2. Шестой в таблице Кальяри, дважды подряд побеждавший на поле Аталанты в Серии А, в случае победы мог бы догнать бергамаски, занимавших 4-е, последнее место в зоне ЛЧ.

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Аталанта: Голлини – Толои, Паломино, Джимшити – Кастань, Пашалич, Фройлер, Госенс – Гомес – Иличич, Муриель

Кальяри: Ольсен – Каччаторе, Клаван, Пизакане, Ликояннис – Олива, Кастро, Рог – Наингголан – Жоао Педро, Симеоне