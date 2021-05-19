Аталанта – Ювентус: Малиновский попал в стартовый состав на финал Кубка Италии – онлайн-видеотрансляция
21:03 - Читати українською
Аталанта в рамках матча за Кубок Италии 2020/21 встретится с Ювентусом. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
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Финальный матч Кубка Италии 2020/21 Аталанта – Ювентус начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна в этой новости, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Аталанта – Ювентус: анонс финала Кубка Италии
Руслан Малиновский начнёт встречу в основном составе.
Стартовые составы
Аталанта: Голлини – Толои, Ромеро, Паломино – Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс – Пессина, Малиновский – Сапата
Ювентус: Буффон – Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Данило – Маккени, Бентанкур, Рабьо, Кьеза – Кулусевскі, Роналду
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