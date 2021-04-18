Аталанта принимает Ювентус в центральном матче 31 тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Ювентус стартует в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале "Футбол 2", онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Аталанта и Ювентус находятся в зоне Лиги чемпионов, но сзади поджимают конкуренты. К тому же победитель сегодняшнего матча станет фаворитом в борьбе за третье место и приблизится к Милану.

К сожалению, Аталанта выходит на большой поединок без украинцев – Руслан Малиновский и Виктор Коваленко начинают на скамейке запасных. Странный выбор Гасперини, ведь Малиновский отличился 4 ассистами в двух предыдущих матчах.

Стартовые составы команд

Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Джимшити – Меле, де Рон, Фройлер, Гозенс – Пессина – Сапата, Муриэль.

Запасные: Росси, Спортьелло, Шутало, Ламмерс, Кальдара, Малиновский, Коваленко, Руджери, Миранчук, Иличич, Пашалич.

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Сандро – Маккенни, Рабйо, Бентанкур, Кьеза – Дибала, Мората.

Запасные: Пинсольйо, Буффон, Артур, Ремзи, Данило, Бонуччи, Демираль, Фработта, Кулусевски, Коррея.

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