Аталанта является фаворитом в борьбе за лидера Сассуоло – на него претендует Шахтер
Команда Джан Пьеро Гасперини продолжает мониторить ситуацию с вингером Сассуолло Жереми Бога, которого хочет подписать уже длительное время.
"Богиня" остается главным претендентом на 24-летнего ивуарийца, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.
Гасперини настаивает на трансфере Бога в Аталанту
Сассуоло готов попрощаться с одним из своих лидеров и оценивает его в 20 миллионов евро. Кроме Аталанты, на Бога претендует и донецкий Шахтер, который ныне тренирует его бывший наставник Роберто Де Дзерби.
Жереми выступает за Сассуоло с 2018-го года и именно при итальянском специалисте раскрылся по полной. В текущем сезоне результативность Бога оставляет желать лучшего: всего 3 ассиста в 8 поединках Серии А.
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