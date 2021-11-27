Команда Джан Пьеро Гасперини продолжает мониторить ситуацию с вингером Сассуолло Жереми Бога, которого хочет подписать уже длительное время.

"Богиня" остается главным претендентом на 24-летнего ивуарийца, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

Гасперини настаивает на трансфере Бога в Аталанту

Сассуоло готов попрощаться с одним из своих лидеров и оценивает его в 20 миллионов евро. Кроме Аталанты, на Бога претендует и донецкий Шахтер , который ныне тренирует его бывший наставник Роберто Де Дзерби.

Жереми выступает за Сассуоло с 2018-го года и именно при итальянском специалисте раскрылся по полной. В текущем сезоне результативность Бога оставляет желать лучшего: всего 3 ассиста в 8 поединках Серии А.