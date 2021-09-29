Аталанта принимает швейцарский Янг Бойз во втором туре Лиги чемпионов 2021/22. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Аталанта – Янг Бойз на "Футбол 24" стартует в 19:45 по Киеву. Это дебютная встреча между этими командами в истории. В первом туре бергамаски на выезде расписали ничью с Вильярреалом, а Янг Бойз дома сенсационно победил Манчестер Юнайтед. Соответственно, после первого тура именно швейцарцы возглавляют квартет F.

Руслан Малиновский начнет поединок в стартовом составе. В последнем матче Серии А против Интера украинский полузащитник забил свой дебютный гол в текущем сезоне, а перед тем в поединке с Сассуоло отдал голевой пас.

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Интересно, что команда Гасперини еще ни разу не побеждала на домашней арене в Бергамо в матче ЛЧ. Последний триумф Аталанты в номинально родных стенах был зафиксирован в феврале 2020-го, но тот матч с Валенсией состоялся в Милане на местном Сан-Сиро. После того в 4-х домашних поединках бергамаски дважды сыграли вничью (с Аяксом и Митьюлландом) и дважды проиграли (Ливерпулю и Реалу).

Стартовые составы на матч Аталанта – Янг Бойз

Аталанта: Муссо – Толои, Демираль, Джимсити – Дзаппакоста, де Роон, Фройлер, Госенс – Малиновский, Пессина – Сапата.

Янг Бойз: фон Балльмоос – Хефти, Камара, Лаупер, Гарсия – Эбишер, Мартинс, Сьерро – Элиа, Нгамале – Сибачо.