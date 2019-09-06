Аталанта интересуется экс-полузащитником Милана Бертолаччи

Испания — 5 сент 312
-
Месси может сам решать, когда покинуть Барселону – особый пункт контракта аргентинца
-
Литва – Украина: "сине-желтые" вылетели в Вильнюс – в обойме 24 игрокаЕвро-2020 — 5 сент 580
-
Динамо объявило заявку на групповой этап Лиги Европы – Шапаренко и Миколенко вне спискаЛига Европы — 5 сент 1870
-
Месси, Роналду, Неймар и Ко: ФИФА объявила 55 претендентов на попадание в символическую сборную годаМир — 5 сент 169
-
Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчяОвертайм — 5 сент 1604