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Аталанта интересуется экс-полузащитником Милана Бертолаччи

06:30 18 Читати українською
Аталанта интересуется экс-полузащитником Милана Бертолаччи
Андреа Бертолаччи / Getty Images

Андреа Бертолаччи в ближайшее время может пополнить состав Аталанты.

Команда из Бергамо после закрытия трансферного окна стремится подписать экс-игрока Милана Бертолаччи, – сообщает итальянское издание Eco di Bergamo. Интересно, что этот игрок может стать конкурентом нашего Руслана Малиновского, ведь действует на той же позиции.

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Бертолаччи стал одним из игроков, которые покинули Милан и не нашли себе новый клуб. А как известно, свободных агентов можно подписывать независимо от трансферных окон.

Напомним, Бертолаччи провел в составе Милана 52 поединка. В сезоне 2018/19 Андреа на поле в Серии А не появлялся.

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