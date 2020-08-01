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Аталанта – Интер: онлайн-трансляция матча за второе место в Серии А

21:45 - Читати українською
Аталанта – Интер: онлайн-трансляция матча за второе место в Серии А
Аталанта – Интер: онлайн-трансляция матча за второе место в Серии А

Аталанта в рамках 38-го тура итальянского чемпионата принимает Интер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 
Данило Д'Амброзио 1’
Эшли Янг 20’
1’ Данило Д'Амброзио
20’ Эшли Янг

Матч последнего тура в Серии А 2019/20 Аталанта – Интер начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Наш Руслан Малиновский остаётся в запасе.

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Теги
Италия Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Интер Интер Аталанта - Интер
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