Аталанта в рамках 38-го тура итальянского чемпионата принимает Интер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Аталанта – Интер: онлайн-трансляция матча за второе место в Серии А

Матч последнего тура в Серии А 2019/20 Аталанта – Интер начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24". Наш Руслан Малиновский остаётся в запасе.

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Стартовые составы

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