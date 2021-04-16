Аталанта имеет шанс подписать 43-летнего Буффона
Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон еще может пошуметь в Серии А.
Аталанта планирует пригласить вратаря Ювентуса Джанлуиджи Буффона, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Буффон разочарован уровнем доверия Пирло и планирует во второй раз покинуть Ювентус
Руководство бергамасков уже пыталось подписать ветерана 2 года назад, но трансфер не удался. Аталанта выступит с официальным предложением, если команда потеряет основного вратаря Пьерлуиджи Голлини, которым интересуется ряд клубов.
Действующий контракт Буффона с Юве рассчитан до июня. В нынешнем сезоне Серии А 43-летний гоклипер провел 6 матчей, в которых попустил только один мяч.
Малиновский двумя шедеврами против Фиорентины вернул Аталанту в зону ЛЧ – украинец повторил достижение Фигу