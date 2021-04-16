Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон еще может пошуметь в Серии А.

Аталанта планирует пригласить вратаря Ювентуса Джанлуиджи Буффона, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Руководство бергамасков уже пыталось подписать ветерана 2 года назад, но трансфер не удался. Аталанта выступит с официальным предложением, если команда потеряет основного вратаря Пьерлуиджи Голлини, которым интересуется ряд клубов.

Действующий контракт Буффона с Юве рассчитан до июня. В нынешнем сезоне Серии А 43-летний гоклипер провел 6 матчей, в которых попустил только один мяч.

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