После скандальной отставки из Ювентуса Тьягу Мотта заинтересовал несколько клубов. Речь идет о Тоттенхэме и Аталанте, сообщает TuttoSport.

Мотта попытался оправдаться за провал в Ювентусе после своего увольнения

Тоттенхэм уже готовится к расставанию с Ангелосом Постекоглу после ужасного сезона в АПЛ. Австралийский специалист может сохранить должность только в случае победы в Лиге Европы. В то же время Аталанта видит Мотту идеальным кандидатом на замену Гасперини, который покинет бергамасков по окончании текущей кампании.

Напомним, что Ювентус заменил Мотту на Игора Тудора после ужасной серии поражений. Последние два матча под руководством итальянца бразильского происхождения "Старая Синьора" проиграла с общим счетом 0:7.

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