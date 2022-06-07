Руководство бергамасков разочаровано выступлениями Алексея Миранчука и пытается устроить его в другую команду. Рассматривается аренда с правом выкупа. Спасти Аталанту от провального россиянина может Болонья. Переговоры продолжаются, сообщает Il Giorno.

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В то же время, ситуация Фиорентины еще хуже, ведь она необдуманно подписала скандалиста Александра Кокорина. По информации Николо Скиры, "фиалки" пытаются договориться о расторжении контракта, который действует еще два сезона.

Напомним, Миранчук за два сезона в Аталанте провел 44 матча (6 голов, 7 ассистов). Сомнительные результаты, как для трансфера за 15 млн евро. Кокорин – это вообще злая шутка для Фиорентины. Только 216 сыгранных минут за полтора сезона. Конечно, никаких результативных действий.

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