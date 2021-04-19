После победы над Ювентусом в 31-м туре Серии А Аталанта из Бергамо стремится наказать туринцев еще и в кабинетах за создание Европейской Суперлиги. Миланские гранды также получили черную метку.

Тройка клубов Серии А призвала дисквалифицировать основателей Европейской Суперлиги из чемпионата Италии, сообщает La Repubblica.

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Инициаторами решения являются Аталанта, Кальяри и Верона. Клубы осудили Интер, Милан и Ювентус за участие в новом турнире и предложили исключить их из перечня участников Серии А. Позиция других итальянских клубов относительно бана тройки грандов пока неизвестна.

Напомним, что в ночь на понедельник 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Проект начали Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан.

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