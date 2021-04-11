Полузащитник Аталанты Алексей Миранчук может в ближайшее время попрощаться с бергамасками.

Агент Деннис Лахтер сообщил, что Аталанта не рассчитывает Алексея Миранчука.

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"Общаюсь с руководством Аталанты. Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. Этим летом? Можно продавать сегодня, либо продать через год – был бы спрос", – сказал Лахтер.

Аталанта приобрела 25-летнего россиянина осенью, он провел 19 матчей в Серии А и отметился двумя голами.

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