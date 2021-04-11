Аталанта хочет избавиться от Миранчука – росиянин не нужен команде Малиновского
06:00 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Алексей Миранчук может в ближайшее время попрощаться с бергамасками.
Агент Деннис Лахтер сообщил, что Аталанта не рассчитывает Алексея Миранчука.
Серебренников спрогнозировал, когда Коваленко громко заявит о себе в Аталанте
"Общаюсь с руководством Аталанты. Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. Этим летом? Можно продавать сегодня, либо продать через год – был бы спрос", – сказал Лахтер.
Аталанта приобрела 25-летнего россиянина осенью, он провел 19 матчей в Серии А и отметился двумя голами.
Малиновский сыграл матч сезона – Аталанта мчится за серебром, а Гасперини хвалят за украинца после неудач сборной
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter