Полузащитник Аталанты Алексей Миранчук может покинуть бергамасков, которые нацелились на нападающего Сассуоло Жереми Бога.

Аталанта попытается подписать Жереми Бога и совершит попытку уже на следующей неделе, утверждает Corriere dello Sera.

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Сассуоло желает получить за своего нападающего около 20 млн евро. Аталанта же намерен найти вингера после ухода Алехандро Гомеса прошлой зимой. Для этого бергамаскам придется продать одного из иностранцев. Предполагается, что этим игроком станет россиянин Алексей Миранчук. Transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 млн евро.

К слову Бога сыграл в 7 матчах за Сассуоло в текущем сезоне, в которых отличился 3 ассистами. Миранчук же сыграл в 6 поединках за Аталанту, не отметившись результативными действиями.

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