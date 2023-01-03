Слухи об отставке 64-летнего тренера были еще в конце прошлого сезона, но он еще тренирует Аталанту и связан с ней контрактом на полтора года. Останется ли Гасперини до лета, тоже неизвестно.

Малиновский все еще может сбежать из Аталанты – именитый клуб продолжает искать варианты

Руководство "Богини" рассматривает несколько сценариев развития событий, среди которых и потенциальный уход Джан Пьеро с должности в случае непопадания в еврокубки. Заменить его может Доменико Тедеско, к которому уже присматриваются боссы, сообщает TMW .

Последним клубом итальянца был РБ Лейпциг, из которого его уволили в сентябре. Ранее Тедеско возглавлял еще московский Спартак, Шальке, а также молодежные команды Хоффенхайма и Штутгарта.