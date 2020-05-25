toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Аталанта готова отпустить основного голкипера – замена уже найдена

19:11 15 Читати українською
Аталанта готова отпустить основного голкипера – замена уже найдена
Пьерлуиджи Голлини / LaPresse

Менеджмент Аталанты из Бергамо рассматривает вариант с продажей вратаря Пьерлуиджи Голлини и подыскал ему наследника.

Кипер Дженоа Маттиа Перин, права на которого принадлежат туринскому Ювентусу, заинтересовал бергамасков, сообщает Calciostyle.

"Твои ноги – это стыд": Малиновского высмеяли собственные партнеры – не удержалась и жена хавбека сборной Украины

Голлини готов остаться в Аталанте, но клуб не против его продать, если получит предложение от 25 млн евро. В свою очередь трансфер Перина может стоить ориентировочно 8-10 млн евро. Он не смог закрепиться в составе "Старой синьоры" и только в Генуе после Нового года получил стабильную игровую практику.

В нынешнем сезоне Пьерлуиджи Голлини провел 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей. Зато в активе Маттиа Перина 9 поединков, 3 из которых – на "ноль".

Барселона не потрапила в ЛЧ, Атлетіко вилетів з Прімери, Ліверпуль втратив понад 100 млн – шокуючі наслідки великих угод

blog_ava
Барселона рассматривала возможность трансфера Коноплянки
10:15
342
Теги
Трансферы Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии Маттиа Перин Маттиа Перин Пьерлуиджи Голлини Пьерлуиджи Голлини Дженоа Дженоа Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Италия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
2
час
:
0
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Фрайбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук