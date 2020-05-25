Аталанта готова отпустить основного голкипера – замена уже найдена

Менеджмент Аталанты из Бергамо рассматривает вариант с продажей вратаря Пьерлуиджи Голлини и подыскал ему наследника.

Кипер Дженоа Маттиа Перин, права на которого принадлежат туринскому Ювентусу, заинтересовал бергамасков, сообщает Calciostyle.

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Голлини готов остаться в Аталанте, но клуб не против его продать, если получит предложение от 25 млн евро. В свою очередь трансфер Перина может стоить ориентировочно 8-10 млн евро. Он не смог закрепиться в составе "Старой синьоры" и только в Генуе после Нового года получил стабильную игровую практику.

В нынешнем сезоне Пьерлуиджи Голлини провел 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей. Зато в активе Маттиа Перина 9 поединков, 3 из которых – на "ноль".

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