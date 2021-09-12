Аталанта встречалась с Фиорентиной в рамках 3 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Фиорентина на "Футбол 24".

Аталанта считалась фаворитом поединка, но именно "фиалки" открыли счет благодаря голу Влаховича с пенальти. На старте второго тайма "бергамаски" привезли еще один 11-метровый в свои ворота, и Влахович отметился дублем.

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Наставник Аталанты выпустил Руслана Малиновского спасать ситуацию. Стоит отдать должное украинцу, который прекрасно вошел в игру. Хозяева все же отыграли один гол, но вырвать ничью подопечным Гасперини не удалось.

После трех туров Фиорентина с 6-ю очками расположилась на 6-й строчке, Аталанта – 10-я (4 очка).

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