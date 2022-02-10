Аталанта – Фиорентина – 2:3 – видео голов и обзор матча с шедевром и удивительной развязкой
21:31 - Читати українською
Аталанта драматически уступила Фиорентине в 1/4 финала Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
56’ Жереми Бога
Кшиштоф Пйонтек 71’
Никола Миленкович 90+4’
56’ Жереми Бога
71’ Кшиштоф Пйонтек
90+4’ Никола Миленкович
Поединок начался с пенальти, который реализовал Пйонтек. Дзаппакоста оформил шедевр до перерыва, а Бога – после. И все же "фиалки" сумели собраться и победить.
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Сначала Пйонтек забил во второй раз, а на 90+3 минуте Миленкович успешно обработал мяч и поразил дальний угол. Сразу же раздался финальный свисток. Аталанта драматично вылетела из Кубка Италии, а Фиорентина в полуфинале сыграет с победителем пары Ювентус – Сассуоло.
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