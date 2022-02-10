Поединок начался с пенальти, который реализовал Пйонтек. Дзаппакоста оформил шедевр до перерыва, а Бога – после. И все же "фиалки" сумели собраться и победить.

Аталанта в большинстве проиграла Фиорентине и драматично вылетела из Кубка Италии – Малиновский в тени Бога

Сначала Пйонтек забил во второй раз, а на 90+3 минуте Миленкович успешно обработал мяч и поразил дальний угол. Сразу же раздался финальный свисток. Аталанта драматично вылетела из Кубка Италии, а Фиорентина в полуфинале сыграет с победителем пары Ювентус – Сассуоло.