Аталанта принимает Фиорентину в рамках четвертьфинала Кубка Италии. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Аталанта – Фиорентина стартует в 19:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на канале "Футбол 2".

Руслан Малиновский пропустил три игры Аталанты, но на выходных вернулся в стартовый состав. Украинец отыграл весь матч, но команда сенсационно уступила Кальяри. Сегодня Руслан снова выходит с первых минут. Фиорентина – один из любимых соперников Малиновского. За 5 поединков против "фиалок" он настрелял 2 гола и 3 ассиста.

Стартовые составы команд

Аталанта: Муссо – Джимшити, Демираль, Паломино – Хатебур, Фройлер, Де Рон, Дзаппакоста – Пашалич – Малиновский, Бога.

Фиорентина: Терраччано – Одриосола, Куарта, Игор, Бираги – Кастровилли, Торрейра, Малех – Гонсалес, Пйонтек, Сапонара.

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