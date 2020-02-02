toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ

Фирменные удары Малиновского в видеообзоре перестрелки между Аталантой и Дженоа

22:26 111 Читати українською
Фирменные удары Малиновского в видеообзоре перестрелки между Аталантой и Дженоа
Аталанта – Дженоа – 2:2 – видео голов и обзор матча

Аталанта расписала результативную ничью (2:2) в матче 22 тура Серии А против Дженоа. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

12’ Рафаэль Толои
35’ Йосип Иличич
 
Доменико Кришито 18’
Антонио Санабрия 33’
Валон Бехрами 83’
12’ Рафаэль Толои
18’ Доменико Кришито
33’ Антонио Санабрия
35’ Йосип Иличич
83’ Валон Бехрами

Все самое интересное произошло в первой половине. Аталанта быстро вышла вперед благодаря усилиям Толоя, однако Дженоа ответил двойным ударом от Санабрии и Кришито. Карусели не останавливались – уже через две минуты Иличич восстановил равновесие с передачи Сапаты.

Аталанта потеряла очки с Дженоа – Малиновский оправдал доверие Гасперини и едва не стал соавтором шедевра

Второй тайм получился значительно скромнее, Аталанте не помогло даже удаление Бехрами. Руслан Малиновский заменил Сапату на 62-й минуте и успел создать несколько опасных моментов. Сначала украинец проверил Перина фирменным ударом со стандарта, а затем хорошо закрутил мяч с угла штрафной – голкипер Дженоа и здесь не дремал, сохранив для своей команды один пункт.

blog_ava
Тоттенхэм – Манчестер Сити: Зинченко ужасно подвел Гвардиолу, "шпоры" вновь "отскочили", победа Льориса и Фортуны
22:30
723
Теги
Видеоновости Италия Дженоа Дженоа Аталанта Аталанта Аталанта - Дженоа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
55
мин
Сампдория
21:45
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук