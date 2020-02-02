Фирменные удары Малиновского в видеообзоре перестрелки между Аталантой и Дженоа

Аталанта расписала результативную ничью (2:2) в матче 22 тура Серии А против Дженоа. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Все самое интересное произошло в первой половине. Аталанта быстро вышла вперед благодаря усилиям Толоя, однако Дженоа ответил двойным ударом от Санабрии и Кришито. Карусели не останавливались – уже через две минуты Иличич восстановил равновесие с передачи Сапаты.

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Второй тайм получился значительно скромнее, Аталанте не помогло даже удаление Бехрами. Руслан Малиновский заменил Сапату на 62-й минуте и успел создать несколько опасных моментов. Сначала украинец проверил Перина фирменным ударом со стандарта, а затем хорошо закрутил мяч с угла штрафной – голкипер Дженоа и здесь не дремал, сохранив для своей команды один пункт.