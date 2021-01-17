Аталанта и Дженоа не смогли выявить сильнейшего в матче 18 тура Серии А. Смотрите видеообзор матча Аталанта – Дженоа на "Футбол 24".

Дженоа начала с двух острых моментов у ворот Аталанты, однако Шомуродов пробил чуть было не точно. Малиновский вышел в стартовом составе и имел несколько неплохих возможностей ближе к середине первого тайма, однако ему не хватило техники. Во втором тайме украинца заменил россиянин Миранчук, который также не добавил Аталанте в активности, а матч завершился сухой ничьей.

Аталанта не переиграла одного из аутсайдеров – Малиновский провалил матч Серии А и потерял супершанс

Таким образом, Аталанта с 32 очками осталась шестой, Дженоа с 15 пунктами расположилась на 16 строчке.