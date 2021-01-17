Аталанта принимает Дженоа в 18 туре чемпионата Италии. Руслан Малиновский после выхода в основе на кубковую игру сохраняет свое место в старте. Составы и онлайн-трансляцию матча Серии А смотрите на "Футбол 24".

Владельцы лучшей актуальной серии в Кальчо (3 победы подряд, разница плюс 10) против борца за выживание. Где смотреть матч Аталанта – Дженоа онлайн? Игру транслирует oll.tv по подписке. В прямом эфире поединок покажет также канал "Футбол 2". Сам матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Дженоа на "Футбол 24", стартует в 19:00. В последние годы команды неизменно проводят результативные встречи, поэтому зрелище нам гарантировано. Команда Гасперини должна продолжать побеждать, ведь вернулась в серьезную борьбу за зону Лиги чемпионов.

Аталанта – Кальяри: Бергамо в четвертьфинале Кубка, Малиновский с двумя классными ударами и без аргументов для Гасперини

Аталанта: Голлини – Толои, Паломино, Джимшити – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Малиновский – Иличич, Сапата

Дженоа: Перин – Кришито, Масьелло, Радованович – Дзаппакоста, Стротман, Бадель, Зайц, Чиборра – Шомуродов, Пьяца

Отмечаем несколько интересных имен в составе гостей. Арендованные у Ювентуса и Челси Перин и Дзаппакоста будут стоять на защите своих ворот. Экс-капитан Ромы Строотман дебютирует после возвращения в Италию. Бывшая трансферная цель киевского Динамо, Миха Зайц, будет помогать в центре поля.