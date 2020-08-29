Полузащитник Локомотива Алексей Миранчук находится в шаге от перехода в Аталанту.

Трансфер россиянина обойдется Аталанте в 14,5 млн евро, а контракт рассчитан на 5 лет, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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Клубам осталось оформить все документы и официально объявить о трансфере Миранчука. Отметим, что основная позиция россиянина – центральный атакующий полузащитник, но также может сыграть на обоих флангах в нападении.

К слову, Миранчук провел 32 поединка в прошлом сезоне в составе Локомотива, записав в свой актив 16 голов и 5 ассистов. Сезон 2020/21 уже начался в чемпионате России, а хавбек в 5 матчах уже отметился 2 голами и результативной передачей.

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