"Аталанта будет в ярости": Аллегри ждет от команды Малиновского агрессии в битве за зону ЛЧ
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри готовится к сложному поединку с Аталантой в рамках 25-го тура Серии А.
"Это прямая борьба за четвертое место, которое гарантирует ЛЧ. Матч важный, но не решающий. Будет хорошая игра. Аталанта в течение многих лет показывала, что заслужила место в топ-4. Они будут в ярости после вылета из Кубка Италии. Нам нужно выступление на высоком уровне.
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После двух поражений и двух ничьих им, возможно, нужно побеждать больше… Мне не следует рассказывать вам о выдающейся работе Гасперини. Он всегда выжимал максимум из своих игроков и команд", – приводит слова Аллегри Football Italia.
Напомним, матч Аталанта – Ювентус состоится завтра, начало в 21:45. Сейчас туринцы идут четвертыми, опережая команду Руслана Малиновского на 2 очка.
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