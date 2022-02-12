Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри готовится к сложному поединку с Аталантой в рамках 25-го тура Серии А.

"Это прямая борьба за четвертое место, которое гарантирует ЛЧ. Матч важный, но не решающий. Будет хорошая игра. Аталанта в течение многих лет показывала, что заслужила место в топ-4. Они будут в ярости после вылета из Кубка Италии. Нам нужно выступление на высоком уровне.

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После двух поражений и двух ничьих им, возможно, нужно побеждать больше… Мне не следует рассказывать вам о выдающейся работе Гасперини. Он всегда выжимал максимум из своих игроков и команд", – приводит слова Аллегри Football Italia.

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Напомним, матч Аталанта – Ювентус состоится завтра, начало в 21:45. Сейчас туринцы идут четвертыми, опережая команду Руслана Малиновского на 2 очка.

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