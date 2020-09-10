УЕФА принял важное решение для клуба Руслана Малиновского перед стартом нового сезона.

Аталанта почти завершила реконструкцию стадиона, поэтому УЕФА разрешил проводить домашние матчи еврокубков на Стадио Атлети Адзурри д'Италия, информирует официальный сайт клуба из Бергамо.

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После проверки готовности арены футбольный союз указал на некоторые недостатки - Аталанта пообещала исправить их в ближайшие недели. В общем стадион готов принимать матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. "Это мечта, которая сбылась", – сказал президент клуба Антонио Перкасси.

Напомним, стадион Аталанты находился на реконструкции, а домашние матчи еврокубков в прошлом сезоне подопечные Гасперини проводили на арене в Милане. В ЛЧ 2019/20 команда Малиновского дошла до стадии четвертьфинала, но вылетела на этом этапе от ПСЖ.

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