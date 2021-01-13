Полузащитник Аталанты Алехандро Папу Гомес близок к уходу из клуба, однако бергамаски хотят ограничить круг претендентов на игрока.

Аргентинец стремится продолжить карьеру в Европе, однако Аталанта не желает отпускать игрока в один из конкурентов в Серии А.

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По информации Sky Sport Italia, Гомес имеет два варианта продолжения карьеры: покинуть Италию и попробовать свои силы в другой европейском первенстве, или же остаться в Серии А, однако присоединиться к команде, которая не претендует на попадание в топ-4.

Напомним, Гомес якобы устроил мятеж против Гасперини в перерыве матча Лиги чемпионов против Митьюлланда. Тренер не простил такого отношения, поэтому хавбек даже не попадает в заявку команды в последних поединках.

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