Бергамаски близки к подписанию Тёна Копмейнерса и Шарля Де Кетеларе, информирует сайт Альфредо Педуллы.

"Он похож на Неймара": Карраскаль может стать конкурентом Малиновского в Аталанте

Капитан АЗ обойдется Аталанте в 15 млн евро плюс бонусы. Копмейнерс может сыграть в центре защиты и на позиции опорника. Трансфер Де Кетеларе пока выглядит не так однозначно, поскольку Брюгге продолжает торговаться за свою звезду. Если Аталанта дожмет чемпиона Бельгии, то Руслан Малиновский получит еще одного конкурента.

Заметим, что Копмейнерс и Де Кетеларе пересекались с Динамо в прошлом сезоне еврокубков. АЗ вылетел от киевлян в квалификации ЛЧ, а Брюгге уступил на стадии 1/16 финала ЛЕ.

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