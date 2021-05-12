Аталанта принимала Беневенто в 36-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Беневенто на "Футбол 24".

Аталанта из первых минутах начала наседать на ворота Беневенто, что конвертировалось в гол уже в середине тайма. Руслан Малиновский отдал роскошный пас на Муриэля, а тот уверенно забил. Украинец отличился результативным действием в 9-м матче подряд.

Аталанта розбила Беневенто – Малиновский ярко хоронит шансы Индзаги, 9 подряд результативный матч украинца

Наш полузащитник провел на поле 59 минут, после чего его заменил Иличич. Менее чем за 10 минут "Богиня" забила во второй раз. Сапата ассистировал, а Пашалич легко разобрался с кипером соперника. Финальный свисток зафиксировал триумф бергамасков – 2:0.

Аталанта так и осталась на второй позиции, набрав 75 зачетных баллов. Беневенто же не смог вырваться из зоны вылета и оккупировал 18 строчку, имея 31 очко.