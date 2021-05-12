Где смотреть матч Аталанта – Беневенто онлайн? Прямая трансляция состоится на портале oll.tv по подписке. Отчетную декабря можно посмотреть на канале "Футбол 2". Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Беневенто на "Футбол 24", стартует в 21:45. Команда Малиновского потеряла второе место после победы Наполи, поэтому не имела права расслабляться. В борьбе за ЛЧ любая осечка могла бы оказаться решающей. Аталанта демонстрирует лучшую форму в домашних матчах Серии А за последний период (6 побед подряд с разницей 21: 6). В то же время Беневенто на выезде способен на сюрпризы и отчаянно борется за выживание. Команда Филиппо Индзаги одолела в гостях Ювентус. Впрочем, и мартовская победа оказалась единственной за 8 туров.

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Результативная серия лидера сборной Украины после Пармы достигла отметки в 8 туров подряд (5 голов плюс 7 ассистов). Никто в топ-чемпионатах Европы не может похвастаться лучшими цифрами весной 2021 года. Стартовый состав Аталанты: Голлини – Хатебур, Ромеро, Паломино, Госенс – Де Рон, Фройлер, Пессина – Малиновский – Муриель, Дуван Сапата. Основа Беневенте выглядит следующим образом: Монтипо – Туя, Барба, Глик, Кальдирола – Виола, Хетемай, Дабо – Импрота, Гайч, Лападула.