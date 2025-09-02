Аталанта арендовала звезду Милана – он освободил место для Рабьо
Полузащитник Юнус Муса перешел из Милана в Аталанту на правах аренды.
Аталанта на своем официальном сайте объявила о подписании Юнуса Мусы на правах аренды за 4 млн евро. Как информирует GdS, бергамский клуб получил возможность выкупить игрока за 24 млн евро в конце сезона. Таким образом, полностью сделка может обойтись "богине" в 28 млн евро.
Серия А: Тяжелый триумф Наполи, Болонья празднует успех, Аталанта снова без победы
Аталанта решила подписать Мусу после того, как лидер команды Эдерсон получил травму и выбыл на месяц. Травма атакующего полузащитника "россонери" Яшари привела к задержке сделки, но в конце концов клубы все организовали.
Благодаря этому трансферу Милан смог подписать Адриена Рабьо.
