Полузащитник Юнус Муса перешел из Милана в Аталанту на правах аренды.

Аталанта на своем официальном сайте объявила о подписании Юнуса Мусы на правах аренды за 4 млн евро. Как информирует GdS, бергамский клуб получил возможность выкупить игрока за 24 млн евро в конце сезона. Таким образом, полностью сделка может обойтись "богине" в 28 млн евро.

Серия А: Тяжелый триумф Наполи, Болонья празднует успех, Аталанта снова без победы

Аталанта решила подписать Мусу после того, как лидер команды Эдерсон получил травму и выбыл на месяц. Травма атакующего полузащитника "россонери" Яшари привела к задержке сделки, но в конце концов клубы все организовали.

Благодаря этому трансферу Милан смог подписать Адриена Рабьо.