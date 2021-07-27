23-летний защитник стал игроком Аталанты, информирует официальный сайт клуба.

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Пеццела в течение ближайшего сезона будет выступать за "богиню" на правах аренды из Пармы. В контракте прописана возможность выкупа итальянца при определенных обстоятельствах.

В прошлом сезоне Джузеппе провел 24 матча в Серии А за "желто-синих", в которых он отметился голом и четырьмя ассистами. В свое время Пеццела вызывался в молодежные сборные Италии.

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