Аталанта арендовала игрока Пармы
17:18 - Читати українською
Команда из Бергамо усилила защитные редуты Джузеппе Пеццелой.
23-летний защитник стал игроком Аталанты, информирует официальный сайт клуба.
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Пеццела в течение ближайшего сезона будет выступать за "богиню" на правах аренды из Пармы. В контракте прописана возможность выкупа итальянца при определенных обстоятельствах.
В прошлом сезоне Джузеппе провел 24 матча в Серии А за "желто-синих", в которых он отметился голом и четырьмя ассистами. В свое время Пеццела вызывался в молодежные сборные Италии.
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