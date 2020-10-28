Аякс начал поединок агрессивно и уже в середине первого тайма сумел отличиться в воротах Аталанты из пенальти – Тадич уверенно пробил по центру без шансов для голкипера. За несколько минут голландцы удвоили преимущество усилиями Лассина Траоре.

Аталанта избежала поражения от Аякса – Малиновский вышел в конце игры, травмировал соперника и мог стать героем

Вторая 45-минутка была за Аталантой. Дуван Сапата ударом головой и мощным ударом вернул интригу в матч. Руслан Малиновский вышел на поле на 78 минуте, однако не помог команде вырвать победу – украинец отметился несколькими фирменными ударами и желтой карточкой. После двух туров Аталанта расположилась на втором месте группы D с четырьмя очками.