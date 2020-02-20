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Аталанта – Валенсия: Малиновский отреагировал на фееричную победу бергамасков в матче плей-офф Лиги чемпионов

16:42 60 Читати українською
Аталанта – Валенсия: Малиновский отреагировал на фееричную победу бергамасков в матче плей-офф Лиги чемпионов
Руслан Малиновский / Getty images

Аталанта обыграла Валенсию (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черышев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черышев

Полузащитник Руслан Малиновский остался доволен выступлением своей команды, которая забила в ворота "летучих мышей" четыре мяча, а пропустила лишь один.

Аталанта – Валенсия – 4:1 – видео голов и обзор матча

"Что за вечер, что за команда! Спасибо Бергамо за поддержку. Forza Atalanta", – написал Малиновский на своей странице в Инстаграм.

Напомним, 26-летний украинец начал вчерашний матч на скамейке запасных и появился на поле лишь на 81-й минуте, когда окончательный результат уже был установлен. Отметим, что итальянская пресса прогнозировала появление Руслана в старте, но Джан Пьеро Гасперини решил иначе.

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Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Лига чемпионов Украинцы за рубежом Аталанта - Валенсия
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