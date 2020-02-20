Аталанта – Валенсия: Малиновский отреагировал на фееричную победу бергамасков в матче плей-офф Лиги чемпионов

Аталанта обыграла Валенсию (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник Руслан Малиновский остался доволен выступлением своей команды, которая забила в ворота "летучих мышей" четыре мяча, а пропустила лишь один.

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"Что за вечер, что за команда! Спасибо Бергамо за поддержку. Forza Atalanta", – написал Малиновский на своей странице в Инстаграм.

Напомним, 26-летний украинец начал вчерашний матч на скамейке запасных и появился на поле лишь на 81-й минуте, когда окончательный результат уже был установлен. Отметим, что итальянская пресса прогнозировала появление Руслана в старте, но Джан Пьеро Гасперини решил иначе.

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