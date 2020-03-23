Аталанта – Валенсия: Гомес признался, как рисковала команда Малиновского в матче Лиги чемпионов

Экс-игрок Металлиста, а ныне капитан Аталанты Алехандро Папу Гомес рассказал детали скандального поединка 1/8 финала ЛЧ против Валенсии (4:1).

"Играть против Валенсии было ужасно. К счастью, Гарай, который позже сдал положительный тест на коронавирус, не играл против нас из-за травмы.

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После матча мы сдали анализы, но заболевания ни у кого не зафиксировали. Почему матчи вообще состоялись? Тогда еще не было информации, что проблема очень серьезная. Когда мы приехали в Испанию, там все вели себя спокойно, нас не слишком проверяли, а сейчас это вторая страна с наибольшим количеством больных в Европе.

Я не знаю, восстановится ли сезон, будем ли мы играть дальше этим летом или через несколько месяцев. Самое главное, чтобы эта проблема с вирусом решилась. Восстановить чемпионат в кратчайшие сроки будет трудно. Вы можете играть за закрытыми дверями, но вам все равно придется путешествовать, совершать перелеты, ездить на автобусе, останавливаться в гостиницах. Как можно дальше играть?", – цитирует Гомеса AS.

Напомним, по итогам двух матчей 1/8 финала ЛЧ Аталанта одолела Валенсию с общим счетом 8:4.

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