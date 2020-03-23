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Аталанта – Валенсия: Гомес признался, как рисковала команда Малиновского в матче Лиги чемпионов

18:55 26 Читати українською
Аталанта – Валенсия: Гомес признался, как рисковала команда Малиновского в матче Лиги чемпионов
Алехандро Папу Гомес та Руслан Малінговський / Фото ФК Аталанта

Экс-игрок Металлиста, а ныне капитан Аталанты Алехандро Папу Гомес рассказал детали скандального поединка 1/8 финала ЛЧ против Валенсии (4:1).

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черышев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черышев

"Играть против Валенсии было ужасно. К счастью, Гарай, который позже сдал положительный тест на коронавирус, не играл против нас из-за травмы.

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После матча мы сдали анализы, но заболевания ни у кого не зафиксировали. Почему матчи вообще состоялись? Тогда еще не было информации, что проблема очень серьезная. Когда мы приехали в Испанию, там все вели себя спокойно, нас не слишком проверяли, а сейчас это вторая страна с наибольшим количеством больных в Европе.

Я не знаю, восстановится ли сезон, будем ли мы играть дальше этим летом или через несколько месяцев. Самое главное, чтобы эта проблема с вирусом решилась. Восстановить чемпионат в кратчайшие сроки будет трудно. Вы можете играть за закрытыми дверями, но вам все равно придется путешествовать, совершать перелеты, ездить на автобусе, останавливаться в гостиницах. Как можно дальше играть?", – цитирует Гомеса AS.

Напомним, по итогам двух матчей 1/8 финала ЛЧ Аталанта одолела Валенсию с общим счетом 8:4.

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коронавирус Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес Аталанта Аталанта Италия Аталанта - Валенсия
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