Аталанта – Валенсия: Гасперини принял сенсационное решение по Малиновскому в матче Лиги чемпионов

Похоже, Руслан Малиновский начнет поединок Лиги чемпионов Аталанта – Валенсия в стартовой одинадцатке.

На сегодняшней тренировке перед матчем 1/8 ЛЧ Аталанта – Валенсия главный тренер хозяев Джан Пьеро Гасперини наигрывал Руслана Малиновского в стартовом составе. Украинец должен составить атакующее трио вместе с Папу Гомесом и Йосипом Иличичем, сообщает Calcio Atalanta.

"Мы не могли помыться, у жены выпадали волосы" капитан Аталанты с ужасом вспомнил выступления в Украине

Накануне практически все издания прогнозировали хавбеку сборной Украины место в запасе, а выход с первых минут отдавали Дувану Сапате. Такого мнения, были, в частности, как официальный сайт УЕФА, так и Gazetta dello Sport .Именно колумбийца Малиновский должен заменить в стартовом составе. С чем связано такое решение Гасперини – не уточняется.

К слову, матч Аталанта – Валенсия стартует сегодня в 22:00. В текущей Лиге чемпионов Малиновский провел все 6 поединков группового турнира, имея в активе гол в ворота Манчестер Сити. Правда, украинец лишь однажды выходил с первых минут – как раз в том поединке против чемпионов Англии, в котором отметился голом.

Аталанта – Валенсия: Малиновский возвращается в Лигу чемпионов, а его команду считают фаворитом