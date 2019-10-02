Аталанта – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру считает, что команде удалось достичь результата в матче двух замечательных команд благодаря вере в победу и опыту.

"Прежде всего, поздравляю своих игроков с фантастической победой, они провели замечательную игру. Додо? Замены, которые я сделал, были для укрепления нашей игры в атаке. Они действительно усилили нашу игру впереди. Я говорил накануне, что очень важно выиграть этот матч стратегически и тактически. Несмотря на проблемы, которые нам создала Аталанта в первые 15 минут матча, мы смогли достичь результата. Наша команда имеет соответствующий опыт и знает, как выходить из подобных ситуаций.

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Выход Коваленко был связан со стратегией на игру. Нам нужно было противостоять атаке Аталанты. Они начинают разыгрывать от ворот, отдают мяч на фланг, затем заводят его в середину, отдают пас, и дальше идет передача над нашим защитником в зону. Нам нужно было противостоять этому благодаря трем треугольникам на правом и на левом фланге. Если бы сегодня играл чистый номер, 10 атакующий полузащитник, нам бы не удалось создавать тот прессинг, что мы хотели. Поэтому мы решили выпустить Витю Коваленко, который является определенной смесью инсайда и атакующего полузащитника.

На самом деле, если бы сегодня на поле не было таких полузащитников как Коваленко и Алан Патрик, было бы очень трудно противостоять атакам Аталанты. Они часто отдавали мяч в середину. Эта зона была наиболее опасной. И тогда бы Степаненко приходилось бросать свою позицию и он бы не мог страховать наших центральных защитников.

Есть ли чему Шахтеру поучиться у Аталанты? Послушайте, нам всем есть чему учиться в жизни: и мне, и журналистам, и Аталанте, и любой другой команде. Первые 15 минут Аталанта была сильнее Шахтера, затем Шахтер с 15 -й до 35-40-й минуты был сильнее, потом снова Аталанта. Игра была как качели. Если мы сейчас будем говорить, в чем Аталанта была сильнее Шахтер или наоборот, мы будем обесценивать саму игру. Сегодня была замечательная стратегическая и тактическая борьба между двумя командами. И мы выиграли на последних секундах, потому что верили в победу и боролись до конца. Футбол такая игра, где выигрывает то одна, то другая команда. То одна себя показывает лучше, то другая.

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Сегодня играли две действительно большие команды, и каждая могла выиграть. Слава богу, что положительный результат на нашей стороне. Думаю, что такой яркий матч могли сыграть только два гранда. Был ли пенальти? Я еще не видел видео, не говорил с игроками. А если вы вспомнили об этом эпизоде, то хочу поздравить Пятова с этим сейвом. Является ли Шахтер уже "моей командой"? Шахтер переживает очень сложные времена, мы не играем в Донецке. И я очень счастлив быть частью такой большой дружной семьи как Шахтер", – сказал Каштру на послематчевой пресс-конференции.

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