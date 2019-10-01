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Аталанта – Шахтер: Малиновский выйдет в стартовом составе, – GdS

14:12 38 Читати українською
Аталанта – Шахтер: Малиновский выйдет в стартовом составе, – GdS
Руслан Малиновский и Евгений Коноплянка / Фото УАФ

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский дебютирует в стартовом составе своей команды в Лиге чемпионов.

 

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини выпустит Руслана Малиновского со стартовых минут поединка группового этапа ЛЧ против Шахтера, в этом убеждает авториттене итальянское издание Gazzetta dello Sport.

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26-летний хавбек сборной Украины уже успел провести 5 матчей Серии А за новый клуб.

Напомним, летом Руслан перебрался в Аталанту из Гента. Бельгийцы получили за своего хавбека около 13 млн евро.

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Лига чемпионов Аталанта - Шахтер Аталанта Аталанта Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский
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