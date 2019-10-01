Аталанта – Шахтер: Исмаили признался, чего нужно остерегаться "горнякам" в матче Лиги чемпионов

Защитник Шахтера Исмаили оценил уровень Аталанты перед матчем группового этапа ЛЧ.

"Будем играть с очень хорошей, опасной командой. Они сильные, нужно быть внимательным ко всем моментам в их игре на всем поле в течение 90 минут.

Аталанта – Шахтер: Воробей назвал главное преимущество "горняков" над итальянцами

Нам нужно не ошибаться при розыгрыше от ворот, забить как можно больше мячей, показывать нашу игру, как мы всегда это делаем. Тогда мы сможем достичь положительного результата", – сказал Исмаили в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, поединок между этими соперниками состоится 1 октября, начало в 19:55. Напомним, в первом матче ЛЧ донецкий клуб уступил Манчестер Сити (0:3).

Аталанта – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов 2019/20