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Аталанта – Шахтер: Исмаили признался, чего нужно остерегаться "горнякам" в матче Лиги чемпионов

12:31 8 Читати українською
Аталанта – Шахтер: Исмаили признался, чего нужно остерегаться "горнякам" в матче Лиги чемпионов
Исмаили / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Исмаили оценил уровень Аталанты перед матчем группового этапа ЛЧ.

 

"Будем играть с очень хорошей, опасной командой. Они сильные, нужно быть внимательным ко всем моментам в их игре на всем поле в течение 90 минут.

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Нам нужно не ошибаться при розыгрыше от ворот, забить как можно больше мячей, показывать нашу игру, как мы всегда это делаем. Тогда мы сможем достичь положительного результата", – сказал Исмаили в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, поединок между этими соперниками состоится 1 октября, начало в 19:55. Напомним, в первом матче ЛЧ донецкий клуб уступил Манчестер Сити (0:3).

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Шахтер Шахтер Лига чемпионов Аталанта - Шахтер Исмаили Исмаили
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