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Аталанта – Шахтер: InStat назвал лучшего игрока "горняков"

09:26 134 Читати українською
Аталанта – Шахтер: InStat назвал лучшего игрока "горняков"
Аталанта – Шахтер – 1:2

Известный футбольный ресурс подвел итоги выступлений дончан в матче второго тура Лиги чемпионов между Аталантой и Шахтером.

28’ Дуван Сапата
 
Жуниор Мораес 41’
Манор Соломон 90+5’
28’ Дуван Сапата
41’ Жуниор Мораес
90+5’ Манор Соломон

Защитник "оранжево-черных" Исмаили стал лучшим игроком в составе Шахтера в матче второго тура Лиги чемпионов группы С против Аталанты, сообщает InStat. Он набрал 342 балла.

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На втором месте автор победного гола Манор Соломон – 327 баллов. Автор голевой передачи решающего выстрела Додо набрал 324 балла.

Также более 300 баллов набрали Тайсон (319 б.), Тарас Степаненко (316 б.) И Жуниор Мораес (301 б.).

Напомним, вчера "горняки" уже в добавленное время вырвали победу у итальянской Аталанты. Сейчас Шахтер занимает третью строчку турнирной таблицы, имея одинаковое количество очков – по три – с загребским Динамо. Возглавляет группу С со 100-процентным результатом Манчестер Сити.

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