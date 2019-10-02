Аталанта – Шахтер: InStat назвал лучшего игрока "горняков"

Известный футбольный ресурс подвел итоги выступлений дончан в матче второго тура Лиги чемпионов между Аталантой и Шахтером.

Защитник "оранжево-черных" Исмаили стал лучшим игроком в составе Шахтера в матче второго тура Лиги чемпионов группы С против Аталанты, сообщает InStat. Он набрал 342 балла.

Соломон: Забить в Лиге чемпионов – экстраординарно

На втором месте автор победного гола Манор Соломон – 327 баллов. Автор голевой передачи решающего выстрела Додо набрал 324 балла.

Также более 300 баллов набрали Тайсон (319 б.), Тарас Степаненко (316 б.) И Жуниор Мораес (301 б.).

Напомним, вчера "горняки" уже в добавленное время вырвали победу у итальянской Аталанты. Сейчас Шахтер занимает третью строчку турнирной таблицы, имея одинаковое количество очков – по три – с загребским Динамо. Возглавляет группу С со 100-процентным результатом Манчестер Сити.

Аталанта – Шахтер: невероятный камбэк имени запасных, безумие VAR, два лица Пятова и эффектный Малиновский