Аталанта – Шахтер: "горняки" объявили список игроков на матч Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер объявил список игроков, которые отправились в Милан на матч 2 тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты.

Стал известен список игроков Шахтера, вылетевших на матч 2 тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты. Луиш Каштру взял на поединок 20 футболистов – не полетели Давид Хочолава и Маркиньос Сиприано.

Аталанта – Шахтер: матч обслужит немецкая бригада арбитров

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Тете, Тайсон, Соломон, Евгений Коноплянка, Дентиньо

Нападающий: Жуниор Мораес

Матч Аталанта – Шахтер состоится 1 октября в 19:55 по киевскому времени.

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