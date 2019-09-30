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Аталанта – Шахтер: "горняки" объявили список игроков на матч Лиги чемпионов

10:40 146 Читати українською
Аталанта – Шахтер: "горняки" объявили список игроков на матч Лиги чемпионов
Шахтер / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер объявил список игроков, которые отправились в Милан на матч 2 тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты.

 

Стал известен список игроков Шахтера, вылетевших на матч 2 тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты. Луиш Каштру взял на поединок 20 футболистов – не полетели Давид Хочолава и Маркиньос Сиприано.

Аталанта – Шахтер: матч обслужит немецкая бригада арбитров

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Тете, Тайсон, Соломон, Евгений Коноплянка, Дентиньо

Нападающий: Жуниор Мораес

Матч Аталанта – Шахтер состоится 1 октября в 19:55 по киевскому времени.

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Источник: Футбол 24
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