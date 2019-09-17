Аталанта – Шахтер: билеты для украинских болельщиков на матч Лиги чемпионов в Милане стоят 40 евро

Аталанта – Шахтер: билеты на матч Лиги чемпионов в Милане на Сан-Сиро

Шахтер объявил порядок реализации билетов на поединок 2-го тура Лиги чемпионов против Аталанты, который пройдет 1 октября в Милане.

Билеты для украинских болельщиков на матч Аталанта – Шахтер, который пройдет 1 октября на миланском стадионе Сан-Сиро, стоят 40 евро. Пропуска можно приобрести с 20 сентября на официальном сайте Шахтера.

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Также билеты будут продаваться в кассах ОСК Металлист. Согласно действующему итальянскому законодательству и правилам, билеты должны содержать основную информацию о болельщике (фамилия, имя, дата и место рождения, национальность, номер паспорта). Поэтому в кассах стадиона необходимо предъявить загранпаспорт, информирует официальный сайт "горняков".

В случае приобретения билетов онлайн с болельщиками свяжется представитель клуба.

Напомним, Шахтер стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против Манчестер Сити, который пройдет 18 сентября на ОСК Металлист.

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